Torino - Napoli | esodo azzurro in trasferta | 10 mila tifosi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Quando a #Torino i #compagni del fanclub di #Cospito devastano vetrine e distruggono 20 auto,tutti zitti perché gua… - sscnapoli : ??? #TorinoNapoli sarà diretta dall’arbitro Marchetti di Ostia. - PianetaN : Ultimo match di Marzo e poi sosta! Il Napoli vola a Torino e cerca di allungare sulle inseguitrici ??… - Mingaball : RT @infobetting: #BuongiornoATutti #oggi #19Marzo in #SerieA???? ??#TorinoNapoli ?15:00 ?? - Riccard50620093 : RT @TorinoFC_1906: ?????????? ???????? ?? Napoli ? Ore 15.00 ?? Stadio Olimpico Grande Torino #SFT | #TorinoNapoli -

Le probabili formazioni di(3 - 4 - 2 - 1) : Milinkovic - Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Aina; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. Allenatore Ivan Juric. ...... ma ilnon è comunque mai stato seriamente solo: a Reggio Emilia, con il Sassuolo, riempirono lo stadio i residenti al Nord; ad Empoli, pure. A, si ricomincia dopo settanta giorni e con ...Commenta per primo Gli ultimi precedenti e alcune curiosità tra, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A.

Torino-Napoli, le probabili formazioni la Repubblica

"Una partita alla volta", ribadisce Spalletti alla vigilia della sfida col Torino. "Vogliamo ancora spingere forte prima della Champions", si accoda il capitano Giovanni Di Lorenzo. Il Napoli non ...Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Torino e Napoli, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023.