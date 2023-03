Torino-Napoli 0-4, poker azzurro e Spalletti vede scudetto (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) - Il Napoli vince 4-0 sul campo del Torino nel match valido per la 27esima giornata della Serie A, vola a 71 punti e compie un altro passo verso lo scudetto 2022-2023 ormai ipotecato. Gli azzurri allenati da Spalletti, primi in classifica con un vantaggio abissale sulle inseguitrici, passano in casa dei granata con la doppietta di Osimhen (9' e 51'), il rigore di Kvaratskhelia (35') e il gol di Ndombele (68'). Il Torino, in partita per mezz'ora, finisce k.o. e rimane a 37 punti. LA PARTITA - Spalletti per la sfida conferma i suoi uomini più in forma: Meret in porta, Rrhamani e Kim centrali, Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre Lozano completa il tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. Il tecnico granata Juric da parte sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) - Ilvince 4-0 sul campo delnel match valido per la 27esima giornata della Serie A, vola a 71 punti e compie un altro passo verso lo2022-2023 ormai ipotecato. Gli azzurri allenati da, primi in classifica con un vantaggio abissale sulle inseguitrici, passano in casa dei granata con la doppietta di Osimhen (9' e 51'), il rigore di Kvaratskhelia (35') e il gol di Ndombele (68'). Il, in partita per mezz'ora, finisce k.o. e rimane a 37 punti. LA PARTITA -per la sfida conferma i suoi uomini più in forma: Meret in porta, Rrhamani e Kim centrali, Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre Lozano completa il tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. Il tecnico granata Juric da parte sua ...

