Torino-Napoli 0-4 | pagelle Viva il Napoli multiculturale che parla inglese

(Di domenica 19 marzo 2023) Ledi0-4 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Due paratone, indi il prezioso sostegno di San Palo. Il povero Toro riesce a sbuffare per poco, nel primo tempo. Per il resto, il giovane Meret si gode la partita – 7 Stavolta anche lui è chiamato a fare la sua parte e risponde con attenzione, sfoderando anche un po’ di fortuna sul palo, che non guasta mai – 6,5 DI LORENZO. Il quadro generale è ormai chiaro, Ilaria, e noi però possiamo scomporlo in miniature come quelle rinascimentali. E allora, per quanto riguarda l’Euroappuntato, bisogna dipingere la meravigliosa azione del terzo gol che zampilla da una sua discesa con svolta a sinistra – 7 Nel prepartita fa da padre a tutto il gruppo riunito prima del calcio di inizio. E’ in uno stato di grazia unico, un capitano meraviglioso – ...