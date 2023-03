Torino - Napoli 0 - 4 | Osimhen e Kvara dirigono il nuovo show degli azzurri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : È una marcia trionfale senza precedenti nella storia del calcio italiano. Spettacolo e dominio assoluto anche a… - SerieA : ?? FT | Super Napoli a Torino nel segno dei 'soliti due' ?? #TorinoNapoli - mirkonicolino : L'idiozia delle classifiche che ho letto nelle passate settimane sulle presunte società 'satellite' della #Juventus… - Gaetano39432103 : Il #Milan ne prende 3 con l'#Udinese. Il #Napoli ne fa 4 al #torino. Come potrà mai finire la partita di #ChampionsLeague? ???????? - tuttonapoli : Il commento della SSC Napoli: 'Cielo azzurro sopra Torino! Osimhen è la Stella Cometa' -

in scioltezza fin dalle prime battute e padrone del campo anche contro una squadra ostica come ilche in casa è sempre una delle più dure da affrontare in campionato. Gli uomini di ...Gli azzurri hanno travolto i granata nella partita valida per la 27esima giornata di Serie ...Doppietta dell'attaccante nigeriano, sempre più capocannoniere. Il georgiano segna su rigore e ispira il poker di Ndombele. Partenopei a +21 ...

Il Napoli, Osimhen e Kvaratskhelia sono senza limiti: devastante 4-0 al Torino e +21 momentaneo in classifica Calciomercato.com

Calcio d’inizio alle 15. Vincendo, gli azzurri centrerebbero il 30° successo stagionale tra campionato e coppe. Il Toro vuol restare attaccato al treno per l’Europa È un Napoli che insegue il 30 e ...Il Napoli continua a macinare gioco, vittorie, prestazioni, gol e anche a Torino, contro i Granata, la vittoria è stata netta: 4-0 con gol doppietta di Osimhen, Kvaratskhelia su rigore e gol finale di ...