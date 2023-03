Torino-Napoli 0-4 LIVE | Ndombele cala il poker

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TorinoFC_1906 : ?????????? ???????? ?? Napoli ? Ore 15.00 ?? Stadio Olimpico Grande Torino #SFT | #TorinoNapoli - Giorgiolaporta : Quando a #Torino i #compagni del fanclub di #Cospito devastano vetrine e distruggono 20 auto,tutti zitti perché gua… - sscnapoli : ??? #TorinoNapoli sarà diretta dall’arbitro Marchetti di Ostia. - vinci3375 : RT @EredivisieXtra: GOAL | Torino 0-4 Napoli (Ndombele) #ndombele #TorinoNapoli - N1926NA : @mriago4 In realtà il Torino se la voleva giocare...ma il Napoli è semplicemente più forte.. potevano mettersi in d… -

Perché va bene ilstellare di Spalletti pronto a cucirsi sul petto lo scudetto, ma chiudere ...doppia semifinale di Coppa Italia che vedrà nerazzurri e bianconeri affrontarsi prima ae ...Dopo la vittoria, e il passaggio del turno, in Champions League , iltorna a pensare al campionato sfidando ilnell'ultima gara prima della sosta. La squadra di Spalletti in campionato è reduce dal successo contro l'Atalanta, che gli ha permesso di ...Il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico Grandesi affrontano nel match valido per la 27° giornata di campionato di Serie A ...

Serie A: in campo Torino-Napoli 0-2 e Fiorentina-Lecce - 1-0 LIVE Agenzia ANSA

14:51 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della gara col Torino è intervenuto al microfono di DAZN: "E' importante come ogni settimana fare bene, pensare al presente e ...18' Mischia nell'area Toro, due tentativi di allontanare la palla che non convincono, poi il Napoli mette alto. 16' Dalla battuta palla messa in fallo laterale. 15' Vlasic servito in area da Sanabria, ...