Torino, impiantata per la prima volta una nuova valvola a cuore battente (Di domenica 19 marzo 2023) Così come in ogni ambito scientifico arrivano i primati e i nuovi avanzamenti tecnologici, anche nella cardiochirurgia si son fatti passi in avanti: all'ospedale Molinette di Torino è stato perfezionato con successo il primo impianto a cuore battente nell'uomo. Si tratta di un passo da gigante, vista anche la complessità dell'operazione: parliamo di una nuova protesi mitralica transcatetere.

