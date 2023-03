Top&Flop Udinese-Milan: Success imprendibile, Tomori e Thiaw disastrosi (Di domenica 19 marzo 2023) Nella serata odierna è andata di scena alla Dacia Arena la partita tra Udinese e Milan. L’undici di Sottil ha affrontato la formazione di Pioli non lasciandogli scampo: 3-1 netto ed eccellente prestazione sul terreno di gioco. I friulani non sono apparsi mai troppo in difficoltà. Pereyra ha subito sbloccato l’incontro. Ibrahimovic tornato in campo da titolare dopo praticamente una stagione intera ha segnato, ma la sua rete non è bastata. Beto scatenato ha pareggiato al 51esimo del primo tempo. Nella ripresa i Diavoli sono apparsi troppo molli e leggeri. I padroni di casa hanno approfittato delle tante fragilità degli ospiti e al 70esimo hanno messo un punto definitivo sulla gara. Adesso il Milan dovrà sperare che nel derby di domani tra Lazio e Roma i giallorossi non ottengano i tre punti. In caso di vittoria degli uomini di Mourinho i ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Nella serata odierna è andata di scena alla Dacia Arena la partita tra. L’undici di Sottil ha affrontato la formazione di Pioli non lasciandogli scampo: 3-1 netto ed eccellente prestazione sul terreno di gioco. I friulani non sono apparsi mai troppo in difficoltà. Pereyra ha subito sbloccato l’incontro. Ibrahimovic tornato in campo da titolare dopo praticamente una stagione intera ha segnato, ma la sua rete non è bastata. Beto scatenato ha pareggiato al 51esimo del primo tempo. Nella ripresa i Diavoli sono apparsi troppo molli e leggeri. I padroni di casa hanno approfittato delle tante fragilità degli ospiti e al 70esimo hanno messo un punto definitivo sulla gara. Adesso ildovrà sperare che nel derby di domani tra Lazio e Roma i giallorossi non ottengano i tre punti. In caso di vittoria degli uomini di Mourinho i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : #MilanNapoli di #Champions #Napoli favorito: ha un attacco atomico, gioca a memoria, rosa al top per qualità e quan… - CorSport : ?? Altro storico risutato per la #Roma, che dopo la qualificazione ai quarti di finale di Europa League, sale al 10º… - vaidesmaiar : E esse é o TOP 10 do #BBB23 ?? - Aline - Amanda - Bruna - Cezar - Domitila - Fred Bruno - Gabriel Mosca - Marvvila - Ricardo Alface - Sarah - Claudia_CIau : Comunque quando c'era Peparini le coreografie erano proprio di un altro livello, coreografie, scenografie e compagn… - komorebi95_ : @twilight_joonie In top gun maverick ha raggiunto suo apice -

Nella top ten dei più pagati in serie A ci sono solo giocatori di Inter e Juve: da Lukaku a Pogba e gli altri, che stipendi! Calciomercato.com Nintendo 3DS eShop: la Top 20 dei giochi più venduti prima della chiusura è dominata da Pokémon Il Nintendo 3DS eShop sta per chiudere e i giocatori stanno comprando i giochi prima che spariscano: la Top 20 dei più venduti è dominata da Pokémon. Top&Flop Salernitana-Bologna: Kyriakopoulos e Candreva primeggiano. Male Barrow Ma ecco di seguito i Top&Flop di giornata. Tra le fila della Salernitana potrebbero essere due i nomi da prendere in considerazione: quello di Antonio Candreva e Boulaye Dia. Ma alla fine abbiamo ... Il Nintendo 3DS eShop sta per chiudere e i giocatori stanno comprando i giochi prima che spariscano: la Top 20 dei più venduti è dominata da Pokémon.Ma ecco di seguito i Top&Flop di giornata. Tra le fila della Salernitana potrebbero essere due i nomi da prendere in considerazione: quello di Antonio Candreva e Boulaye Dia. Ma alla fine abbiamo ...