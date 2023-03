TOP10 SETTIMANA: IN VETTA PORTO-INTER, AMICI SUL PODIO, LE SERIE RAI IN FORTE CALO (Di domenica 19 marzo 2023) Nuovo appuntamento con TOP10, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata. Passiamo in rassegna la SETTIMANA da domenica 12 a sabato 18 marzo 2023. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1 Canale 5 PORTO-INTER 4.678.000 #2 Rai1 Che Dio Ci Aiuti 4.254.000 #3 Canale 5 AMICI di Maria De Filippi 4.007.000 #4 Rai1 Resta Con Me 3.696.000 #5 Rai1 Il Commissario Ricciardi 3.621.000 #6 Rai1 Sei Donne: Il Mistero di Leila 3.111.000 #7 Canale 5 Buongiorno, Mamma! 3.011.000 #8 Canale 5 Grande Fratello Vip (lu) 2.862.000 #9 Rai1 Benedetta Primavera 2.603.000 #10 Canale 5 Grande Fratello Vip (gi) 2.472.000 Leggi su bubinoblog (Di domenica 19 marzo 2023) Nuovo appuntamento con, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata. Passiamo in rassegna lada domenica 12 a sabato 18 marzo 2023. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1 Canale 54.678.000 #2 Rai1 Che Dio Ci Aiuti 4.254.000 #3 Canale 5di Maria De Filippi 4.007.000 #4 Rai1 Resta Con Me 3.696.000 #5 Rai1 Il Commissario Ricciardi 3.621.000 #6 Rai1 Sei Donne: Il Mistero di Leila 3.111.000 #7 Canale 5 Buongiorno, Mamma! 3.011.000 #8 Canale 5 Grande Fratello Vip (lu) 2.862.000 #9 Rai1 Benedetta Primavera 2.603.000 #10 Canale 5 Grande Fratello Vip (gi) 2.472.000

