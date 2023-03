The Undertaker:”Mi piace la crescita del personaggio di Roman Reigns” (Di domenica 19 marzo 2023) The Undertaker a quanto sembra non va molto fiero del suo match di WrestleMania 33 contro Roman Reigns, ma di sicuro riesce a dargli credito per la sua evoluzione fino ad oggi, dicendo che è “molto figo” dove sia riuscito ad arrivare Reigns fino ad ora, stando a quanto detto dal Deadman al “The Bet Las Vegas: On Demand”. The Undertaker è di sicuro stato molto aperto riguardo la sua frustrazione dovuta alla performance di WrestleMania 33, cosa molto visibile nella serie “The Last Ride”. C’è da dire però che il match in se per Reigns riguardava un grosso traguardo, soprattutto vista l’apparizione di Reigns nella successiva puntata di Monday Night RAW, dove la superstar si è presa parecchi fischi dai fan. Ora ha completamente abbracciato questa parte della sua ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 19 marzo 2023) Thea quanto sembra non va molto fiero del suo match di WrestleMania 33 contro, ma di sicuro riesce a dargli credito per la sua evoluzione fino ad oggi, dicendo che è “molto figo” dove sia riuscito ad arrivarefino ad ora, stando a quanto detto dal Deadman al “The Bet Las Vegas: On Demand”. Theè di sicuro stato molto aperto riguardo la sua frustrazione dovuta alla performance di WrestleMania 33, cosa molto visibile nella serie “The Last Ride”. C’è da dire però che il match in se perriguardava un grosso traguardo, soprattutto vista l’apparizione dinella successiva puntata di Monday Night RAW, dove la superstar si è presa parecchi fischi dai fan. Ora ha completamente abbracciato questa parte della sua ...

