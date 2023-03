The Bear 2: il teaser della nuova stagione su Disney+ (Di domenica 19 marzo 2023) The Bear, serie di successo che racconta il mondo della ristorazione, tornerà con una seconda stagione. La serie, dark comedy prodotta da Fx Networks, è diventata un vero e proprio fenomeno negli Stati Uniti, tanto che Jeremy Allen White, attore protagonista, ha vinto un Golden Globe. The Bear 2: cosa ci aspetta nella seconda stagione The Bear segue le vicende di Carmy (Jeremy Allen White), giovane chef di un ristorante di lusso, che fa ritorno alla sua città natale, Chicago, dopo un lutto famigliare. Si troverà quindi a gestire la paninoteca italiana di famiglia, The Original Beef of Chicagoland. Si ritroverà in un ambiente completamente diverso rispetto a quello dei ristoranti stellati, fatto da difficoltà e caos. La prima stagione si concludeva con la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 marzo 2023) The, serie di successo che racconta il mondoristorazione, tornerà con una seconda. La serie, dark comedy prodotta da Fx Networks, è diventata un vero e proprio fenomeno negli Stati Uniti, tanto che Jeremy Allen White, attore protagonista, ha vinto un Golden Globe. The2: cosa ci aspetta nella secondaThesegue le vicende di Carmy (Jeremy Allen White), giovane chef di un ristorante di lusso, che fa ritorno alla sua città natale, Chicago, dopo un lutto famigliare. Si troverà quindi a gestire la paninoteca italiana di famiglia, The Original Beef of Chicagoland. Si ritroverà in un ambiente completamente diverso rispetto a quello dei ristoranti stellati, fatto da difficoltà e caos. La primasi concludeva con la ...

