Terrorismo, possibile ritorno di Isis e al Qaeda: occorre creare una coalizione internazionale (Di domenica 19 marzo 2023) Rispondendo alle domande durante l'audizione annuale del Comitato di intelligence del Senato degli Stati Uniti sulle principali minacce alla nazione questa settimana, il direttore della Defense Intelligence Agency (DIA), il tenente generale Scott Berrier, ha suonato l'allarme sul possibile ritorno di gruppi terroristici e in particolare di al Qaeda e Isis. Nella sua dichiarazione di un mese dopo la conquista di Kabul da parte dei talebani, aveva rimarcato che una rinata al Qaeda con l'aspirazione di attaccare gli Stati Uniti potrebbe diventare una realtà entro tre anni. Il tenente generale ha dichiarato: "E direi, sulla base di ciò che sappiamo in questo momento dalla minaccia di al Qaeda, stanno cercando di sopravvivere, fondamentalmente senza un vero piano per attaccare l'Occidente ...

