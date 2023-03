Terremoto in vista in Rai: l'intervista di Fagnani è un colpo clamoroso (Di domenica 19 marzo 2023) Le interviste rock di Francesca Fagnani hanno fatto breccia anche nei cuori dei più diffidenti. Sagace e provocatrice fino al midollo, la giornalista punta a svelare la natura più nascosta dei suoi ospiti. Settimana dopo settimana, la conduttrice conquista l'attenzione dei giornali e dei media grazie alla sua capacità di mettere il dito nella piaga. La conseguenza? Non si fa che parlare di “Belve”, il programma di successo di Rai 2. Dopo i casi Ignazio La Russa e Heather Parisi, Ornella Vanoni, imprevedibile e senza freni, è pronta a mettere a repentaglio le dinamiche del format. Con la sola regola dello smascheramento, l'obiettivo di Francesca Fagnani è quello di mettere gli intervistati a proprio agio per poi sferrare colpi bassissimi. “Belve”, il seguitissimo programma di Rai 2, ammalia proprio tutti. L'ingrediente ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 marzo 2023) Le interviste rock di Francescahanno fatto breccia anche nei cuori dei più diffidenti. Sagace e provocatrice fino al midollo, la giornalista punta a svelare la natura più nascosta dei suoi ospiti. Settimana dopo settimana, la conduttrice conquista l'attenzione dei giornali e dei media grazie alla sua capacità di mettere il dito nella piaga. La conseguenza? Non si fa che parlare di “Belve”, il programma di successo di Rai 2. Dopo i casi Ignazio La Russa e Heather Parisi, Ornella Vanoni, imprevedibile e senza freni, è pronta a mettere a repentaglio le dinamiche del format. Con la sola regola dello smascheramento, l'obiettivo di Francescaè quello di mettere gli interti a proprio agio per poi sferrare colpi bassissimi. “Belve”, il seguitissimo programma di Rai 2, ammalia proprio tutti. L'ingrediente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KiriBiri1 : RT @UIKIONLUS: Ad un mese dal terremoto in #Kurdistan, #Turchia e #Siria. @Nayera_Rojbin racconta a @Radiondarossa le responsabilità del go… - ReteKurdistan : RT @UIKIONLUS: Ad un mese dal terremoto in #Kurdistan, #Turchia e #Siria. @Nayera_Rojbin racconta a @Radiondarossa le responsabilità del go… - UIKIONLUS : Ad un mese dal terremoto in #Kurdistan, #Turchia e #Siria. @Nayera_Rojbin racconta a @Radiondarossa le responsabili… - ANSA_med : Gaza: Hamas,'cambiamento ad al-Aqsa provocherebbe terremoto'. Avvertimento braccio armato del movimento in vista de… - HFedeiaco : @UnaCertaCarmen Bellissima! L'ho vista per la prima volta a Natale, perché chiusa dal post-terremoto. Noi abbiamo a… -