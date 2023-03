Terremoto in Ecuador, il museo marino inghiottito dal mare (Di domenica 19 marzo 2023) Il Terremoto di magnitudo 6,5 della scala Richter che ha provocato la morte di 14 persone in Ecuador ed una in Perù (una bambina di 4 anni), ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 19 marzo 2023) Ildi magnitudo 6,5 della scala Richter che ha provocato la morte di 14 persone ined una in Perù (una bambina di 4 anni), ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : Ieri in #Ecuador un terremoto ha causato morti, feriti e ingenti danni. Sono vicino al popolo ecuadoriano e assicur… - ItalyMFA : #Ecuador. Ministro @Antonio_Tajani : “L’Italia manifesta tutta la sua solidarietà e vicinanza per le distruzioni de… - fanpage : Sono almeno 14 i morti del terremoto di magnitudo 6,6 che ha colpito l'Ecuador meridionale sabato pomeriggio causan… - mistramites : RT @LadyAfro17: 19 marzo 2023, Ecuador UN TERREMOTO DI MAGNITUDO 6.8 HA COLPITO LA COSTA DELL'ECUADOR E IL GOVERNO STA MONITORANDO PER P… - blanchewitch17 : RT @LadyAfro17: 19 marzo 2023, Ecuador UN TERREMOTO DI MAGNITUDO 6.8 HA COLPITO LA COSTA DELL'ECUADOR E IL GOVERNO STA MONITORANDO PER P… -