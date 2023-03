Terremoto in Ecuador, almeno 15 morti (Di domenica 19 marzo 2023) Sono salite a 15 le vittime del Terremoto di magnitudo 6,8 che ha colpito l'Ecuador e il vicino Perù . Il Servizio geologico degli Stati Uniti ha dichiarato che il sisma ha colpito la regione costiera ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 marzo 2023) Sono salite a 15 le vittime deldi magnitudo 6,8 che ha colpito l'e il vicino Perù . Il Servizio geologico degli Stati Uniti ha dichiarato che il sisma ha colpito la regione costiera ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : C’è stato un terremoto di magnitudo 6.8 in Ecuador: sono morte almeno 14 persone - RaiNews : I video in rete della scossa di magnitudo 6.9 che è stata registrata oggi alle 18:12 e che ha avuto epicentro sulla… - Corriere : Terremoto di magnitudo 6.8 in Ecuador: vittime e danni - TV7Benevento : Terremoto in Ecuador, almeno 15 morti - - vam237 : RT @fanpage: Sono almeno 14 i morti del terremoto di magnitudo 6,6 che ha colpito l'Ecuador meridionale sabato pomeriggio causando crolli d… -

