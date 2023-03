Terremoto di magnitudo 6.6 in Ecuador, 14 morti e decine di feriti (Di domenica 19 marzo 2023) Sale ad almeno 14 morti e decine di feriti il bilancio del violento Terremoto di magnitudo 6.6 avvenuto ieri nel sud dell’Ecuador, non lontano dal confine col Perù. Lo rendono noto le autorità locali. Leggi su feedpress.me (Di domenica 19 marzo 2023) Sale ad almeno 14diil bilancio del violentodi6.6 avvenuto ieri nel sud dell’, non lontano dal confine col Perù. Lo rendono noto le autorità locali.

