Terremoto 6 6 in Ecuador | ci sono vittime e feriti

Almeno sedici persone sono morte e altre 126 sono rimaste ferite in seguito ad un terremoto di magnitudo 6,6 della scala Richter che ha colpito la provincia costiera di Guayas in Ecuador.

Papa Francesco ha ricordato che ieri un terremoto ha colpito alcune regioni dell'Ecuador. Ha chiesto vicinanza e solidarietà con le popolazioni di questo Paese sudamericano. E' di magnitudo 6,8 la scossa più forte che ha colpito l'Ecuador. Il violento terremoto di magnitudo 6.8 avvenuto ieri nel sud dell'Ecuador, non lontano dal confine col Perù ha provocato almeno 14 morti e decine di feriti. Lo rendono noto le autorità locali.

Terremoto in Ecuador, scossa di magnitudo 6.6: almeno 14 morti Sky Tg24

Almeno sedici persone sono morte e altre 126 sono rimaste ferite in seguito ad un terremoto di magnitudo 6,6 della scala Richter che ha colpito la provincia costiera di Guayas in Ecuador.