Ternana Femminile, 2-2 in rimonta in casa dell’Hellas, gol n° 19 per Spyridonidou (Di domenica 19 marzo 2023) Hellas Verona Women (4-3-3): Shore; Capucci, Ledri (K), Meneghini, Pellinghelli; Anghileri, Sardu, Lotti; Semanova, Rognoni (24? st Giai) Pasini. A disp.: Keizer, Lefebvre, Peretti, Bursi, Casellato, Quazzico, Croin, Bison. All.: Matteo Pachera Ternana (3-4-2-1): Ghioc; Pacioni, Di Criscio (K), Santoro (37? st Mateus); Lombardo, Fusar Poli, Corazzi (27? st Imprezzabile), Capitanelli; Labate, Tarantino; Spyridonidou. A disp.: Sacco, De Bona, Labianca, Aldini, Maffei. All.: Fabio Melillo Arbitro: Davide Cerea di Bergamo Assistenti: Marco Munitello (Gradisca d’Isonzo), Pierfrancesco Carlevaris (Trieste) Marcatrici: 3? pt Semanova (V.), 36? pt Spyridonidou (T.), 10? st Rognoni (V.), 44? st Shore (aut., T.) Ammonite: Semanova (V.); Di Criscio, Corazzi e Santoro (T.) Recuperi: 0/3 Fonte articolo e foto: Ternanacalcio.com ... Leggi su seriea24 (Di domenica 19 marzo 2023) Hellas Verona Women (4-3-3): Shore; Capucci, Ledri (K), Meneghini, Pellinghelli; Anghileri, Sardu, Lotti; Semanova, Rognoni (24? st Giai) Pasini. A disp.: Keizer, Lefebvre, Peretti, Bursi, Casellato, Quazzico, Croin, Bison. All.: Matteo Pachera(3-4-2-1): Ghioc; Pacioni, Di Criscio (K), Santoro (37? st Mateus); Lombardo, Fusar Poli, Corazzi (27? st Imprezzabile), Capitanelli; Labate, Tarantino;. A disp.: Sacco, De Bona, Labianca, Aldini, Maffei. All.: Fabio Melillo Arbitro: Davide Cerea di Bergamo Assistenti: Marco Munitello (Gradisca d’Isonzo), Pierfrancesco Carlevaris (Trieste) Marcatrici: 3? pt Semanova (V.), 36? pt(T.), 10? st Rognoni (V.), 44? st Shore (aut., T.) Ammonite: Semanova (V.); Di Criscio, Corazzi e Santoro (T.) Recuperi: 0/3 Fonte articolo e foto:calcio.com ...

