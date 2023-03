Ternana-Bari | le formazioni ufficiali

(Di domenica 19 marzo 2023) Riportiamo ledi, partita valida per la 30° giornata di Serie B. Dirigerà l’incontro l’arbitro Marco Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Baccini e Zingarelli, e dal quarto uomo Crezzini. VAR e AVAR saranno rispettivamente Maggioni e Gariglio. Calcio d’inizio alle 16:15 allo Stadio “Libero Liberati” di Terni. Rispettivamente in tredicesima e quarta posizione,questo pomeriggio chiuderanno il 30° turno di Serie B in una sfida che si aspetta senza esclusione di colpi. In piena crisi di risultati, laè a secco di vittorie da fine gennaio, dal successo casalingo ai danni del Modena. Da quel momento in poi, la compagine umbra è riuscita a racimolare appena quattro punti negli ultimi sette ...

FORMAZIONI UFFICIALI: In attesa: In attesa...00 Torino - Napoli 15:00 Lazio - Roma 18:00 Inter - Juventus 20:45 ITALIA SERIE A FEMMINILE - GRUPPO RETROCESSIONE Pomigliano D - Parma D 1 - 1 (*) ITALIA SERIE B16:15

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani; Cassata, Coulibaly, Di Tacchio, Corrado; Palumbo; Falletti, Partipilo. A disp.: Krapikas, Vitali, Bogdan ...Momenti di tensione al Libero Liberati in occasione della partita di serie B Ternana Bari. Prima dell'inizio della partita un tifo del Bari ha scavalcato il fossato che divide la Curva Ovest ...