Tentata estorsione da 10 mila euro a un imprenditore, due arresti (Di domenica 19 marzo 2023) Val Seriana. I carabinieri della compagnia di Clusone hanno bloccato due uomini, accusati di essere l’esecutore materiale e il mandante di un tentativo di estorsione avvenuto lo scorso ottobre a Gazzaniga. Uno è in carcere, l’altro ai domiciliari. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 19 marzo 2023) Val Seriana. I carabinieri della compagnia di Clusone hanno bloccato due uomini, accusati di essere l’esecutore materiale e il mandante di un tentativo diavvenuto lo scorso ottobre a Gazzaniga. Uno è in carcere, l’altro ai domiciliari.

