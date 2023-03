Tensione nel derby di Roma: tre rossi nel primo tempo (Di domenica 19 marzo 2023) Serata di gran fatica per l’arbitro Massa: nel primo tempi del derby ha dovuto espellere tre persone: Ibanez in campo e due collaboratori sulle panchine Giornata di gran lavoro per Massa per tenere la calma in un derby carico di tensioni tra Lazio e Roma. Il fischietto della sezione di Imperia ha dovuto estrarre ben tre volte il cartellino rosso. Il primo nei confronti di Roger Ibanez per somma di ammonizioni su un fallo, netto, del difensore giallorosso su Milinkovic-Savic. Nel finale invece rosso per due collaboratori tecnici, dopo un momento di Tensione: per la Lazio espulso Marco Ianni, mentre per i giallorossi il preparatore dei portieri, Nuno Santos. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 marzo 2023) Serata di gran fatica per l’arbitro Massa: neltempi delha dovuto espellere tre persone: Ibanez in campo e due collaboratori sulle panchine Giornata di gran lavoro per Massa per tenere la calma in uncarico di tensioni tra Lazio e. Il fischietto della sezione di Imperia ha dovuto estrarre ben tre volte il cartellino rosso. Ilnei confronti di Roger Ibanez per somma di ammonizioni su un fallo, netto, del difensore giallorosso su Milinkovic-Savic. Nel finale invece rosso per due collaboratori tecnici, dopo un momento di: per la Lazio espulso Marco Ianni, mentre per i gialloil preparatore dei portieri, Nuno Santos. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GassmanGassmann : Mi arrivano messaggi di amici in Israele che mi raccontano di una tensione nel paese mai vissuta, e della sensazion… - Brienzina : Niente da salvare nel primo tempo di #LazioRoma.La troppa tensione e il poco gioco non hanno portato oltre i tre to… - CalcioNews24 : Tensione nel derby di Roma: tre rossi nel primo tempo - AnnaRaisa8 : @lorunic87 C'è tensione nel tuo cervello malato!!!! - sportli26181512 : Lazio-Roma, formazioni ufficiali e risultato in diretta live: Provedel gioca nonostante la febbre, Immobile va in p… -

Derby Lazio - Roma, alta tensione in campo: scintille tra le panchine e due espulsi Lazio - Roma caldissimo nel primo tempo: poche occasioni e tanta tensione con tre cartellini rossiDerby caldissimo sugli spalti, così come in campo. Lazio e Roma si sfidano in un match sentitissimo che anche i giocatori ... Tensione prima del derby tra Roma e Lazio, ferito un agente di polizia Gli agenti hanno bloccato i tifosi e a quel punto nel parapiglia alcuni hanno iniziato a tirare petardi, ferendo un agente. Il poliziotto è stato portato in ospedale per degli accertamenti, ma non ... Tensione nel derby di Roma: tre rossi nel primo tempo Serata di gran fatica per l'arbitro Massa: nel primo tempi del Derby ha dovuto espellere tre persone: Ibanez in campo e due collaboratori sulle panchine Giornata di gran lavoro per Massa per tenere la calma in un derby carico di tensioni tra ... Lazio - Roma caldissimoprimo tempo: poche occasioni e tantacon tre cartellini rossiDerby caldissimo sugli spalti, così come in campo. Lazio e Roma si sfidano in un match sentitissimo che anche i giocatori ...Gli agenti hanno bloccato i tifosi e a quel puntoparapiglia alcuni hanno iniziato a tirare petardi, ferendo un agente. Il poliziotto è stato portato in ospedale per degli accertamenti, ma non ...Serata di gran fatica per l'arbitro Massa:primo tempi del Derby ha dovuto espellere tre persone: Ibanez in campo e due collaboratori sulle panchine Giornata di gran lavoro per Massa per tenere la calma in un derby carico di tensioni tra ... Piacenza, alta tensione nel centrosinistra: dal bilancio alla presidente Gazzolo... il mio giornale Lancio di petardi all'Olimpico, ferito un agente (ANSA) - ROMA, 19 MAR - Un agente di polizia è rimasto ferito nel corso di un lancio di petardi tra i tifosi della Lazio e della Roma nel pre-partita del derby in programma oggi pomeriggio allo stadio ... Lazio-Roma, il risultato in diretta live Tensione attorno allo stadio dove un fitto cordone di agenti (circa 1000) è al lavoro per evitare contatti fra el due tifoserie. Ci sono stati lanci di bottiglie e petardi contro le forze dell'ordine. (ANSA) - ROMA, 19 MAR - Un agente di polizia è rimasto ferito nel corso di un lancio di petardi tra i tifosi della Lazio e della Roma nel pre-partita del derby in programma oggi pomeriggio allo stadio ...Tensione attorno allo stadio dove un fitto cordone di agenti (circa 1000) è al lavoro per evitare contatti fra el due tifoserie. Ci sono stati lanci di bottiglie e petardi contro le forze dell'ordine.