Tennis: Sinner ko a Indian Wells, in finale va Alcaraz (Di domenica 19 marzo 2023) L'azzurro non sfrutta un set point nel primo parziale Indian Wells (USA) - Si ferma in semifinale la corsa di Jannik Sinner nel BNP Paribas Open", primo Atp Masters 1000 stagionale (montepremi 10.143.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : TENNIS | Si ferma in semifinale l'impresa di Jannik Sinner nel torneo Atp 1000 di Indian Wells #ANSA - Gazzetta_it : Sinner si arrende ad #Alcaraz 2-0 nella semifinale di Indian Wells. Lo spagnolo in finale con #Medvedev - Corriere : Indian Wells 2023, Sinner perde con Alcaraz e sfuma la finale: 7-6, 6-3 per lo spagnolo - nottefonda17 : @GeorgeSpalluto Quando gli ha fatto 6 1 6 1 ad Umago o quando se l’è ripassato a Wimbledon non era Sinner Alcaraz?… - Raffael09417931 : RT @Raffael09417931: Un buon #Sinner non è all'altezza di un fenomeno come Alcaraz. Lo spagnolo 19enne è un predestinato, si diverte e non… -