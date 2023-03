Tennis, Matteo Berrettini in preda a una crisi di rabbia: “Toglietemi dal campo, sono inguardabile!”. Poi l’urlo belluino – VIDEO (Di domenica 19 marzo 2023) Matteo Berrettini sta vivendo un periodo estremamente complicato e nel 2023 ha vinto soltanto quattro partite (escludendo la United Cup), collezionando dolorose eliminazioni in serie: primo turno agli Australian Open (al quinto set contro Andy Murray), quarti di finale al torneo ATP 500 di Acapulco (contro Holger Rune), all’esordio al Masters 1000 di Indian Wells (contro Taro Daniel). Dopo il cocente stop sul cemento statunitense, il romano ha accettato la wild card per il Challenger di Phoenix, ma dopo i due successi iniziali contro Mattia Bellucci e l’australiano Aleksandar Vukic, si è fermato fragorosamente ai quarti di finale contro il poco quotato russo Alexander Shevchenko. Il finalista di Wimbledon 2021 ha ricevuto critiche da più parti e attacchi gratuiti sul fatto che queste criticità agonistiche siano legate alla sua relazione con Melissa ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023)sta vivendo un periodo estremamente complicato e nel 2023 ha vinto soltanto quattro partite (escludendo la United Cup), collezionando dolorose eliminazioni in serie: primo turno agli Australian Open (al quinto set contro Andy Murray), quarti di finale al torneo ATP 500 di Acapulco (contro Holger Rune), all’esordio al Masters 1000 di Indian Wells (contro Taro Daniel). Dopo il cocente stop sul cemento statunitense, il romano ha accettato la wild card per il Challenger di Phoenix, ma dopo i due successi iniziali contro Mattia Bellucci e l’australiano Aleksandar Vukic, si è fermato fragorosamente ai quarti di finale contro il poco quotato russo Alexander Shevchenko. Il finalista di Wimbledon 2021 ha ricevuto critiche da più parti e attacchi gratuiti sul fatto che queste criticità agonistiche siano legate alla sua relazione con Melissa ...

