Tennis, Indian Wells e Arizona Classic: sconfitti Sinner e Berrettini (Di domenica 19 marzo 2023) Si ferma in semifinale l'impresa di Jannik Sinner nel torneo Atp 1000 di Indian Wells, in California. Il 21enne altoatesino n.13 al mondo e 11mo del tabellone statunitense è stato battuto per 7-6(7-4) 6-3 dal 19enne spagnolo Carlos Alcaraz, n.2 della classifica Atp e n.1 del seeding californiano. Alcaraz sfiderà in finale il 27enne russo Daniil Medvedev (n.6), che nell'altra semifinale ha eliminato il 25enne americano Frances Tiafoe (n.16) per 7-5 7-6(7-4). Matteo Berrettini esce di scena nei quarti di finale dell'Arizona Tennis Classic, torneo Atp Challenger 175 da 220mila dollari di montepremi in corso sui campi in cemento del Phoenix Country Club. Il 26enne romano n.23 al mondo e prima testa di serie del torneo (wild card) ha ceduto 6-4 3-6 6-3 dopo due ore di lotta ...

