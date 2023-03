(Di domenica 19 marzo 2023) Il Masters 1000 dirappresenta uno snodo importante all’interno della stagione di. Il primo torneo di categoria disputato in questa annata agonistica si concluderà questa sera con l’attesa finale tra Carlos Alcaraz e Daniil Medv: se lo spagnolo alzerà al cielo il trofeo diventerà il nuovo numero 1 al mondo superando il serbo Novak Djokovic, che aveva trionfato agli Australian Open ma che non si è potuto presentare negli USA a causa dell’ormai annoso discorso vaccino. Janniksi è dovuto arrendere al cospetto di Carlos Alcaraz in semifinale,non aver concretizzato un set point nella prima frazione. Ilta altoatesino chiude comunque l’evento in maniera soddisfacente, risalendo due posizioni nelATP e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Una crisi che mai aveva vissuto prima Matteo Berrettini. Ai quarti crolla contro il 132esimo del ranking - OA_Sport : Tennis, il ranking ATP degli italiani dopo Indian Wells: Sinner vede la top-10, Musetti precede Berrettini - - Fprime86 : RT @lorenzofares: Ora come ora le prime 3 posizioni del ranking #ATP sono prese Novak Djokovic ???? Daniil Medvedev Carlos #Alcaraz ???? L'or… - 3sportpercaso : @armagio Se fai tabellone tennis devi usare ranking ..metti la 1 e la 2 ai lati opposti e poi fai come vuoi !!!altr… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Una crisi che mai aveva vissuto prima Matteo Berrettini. Ai quarti crolla contro il 132esimo del ranking -

... dopo il sabato amaro vissuto al "Viña Challenger", torneo da 80.000 dollari di montepremi di scena sulla terra battuta di Viña del Mar, in Cile . Il 27enne torinese, n.216 delATP, è ...In risposta è magnifico, un giocatore diincredibile. Dovrò tirare fuori il mio miglior repertorio per vincere contro di lui. - ha detto Carlos Alcaraz in conferenza stampa, che poi ha ...Grazie a questo risultato Medvedev ha raggiunto la settima finale in un Masters 1000 ed è sicuro di tornare in Top 5 nelATP per la prima volta dallo scorso novembre. LIVESCORE ORDINE DI ...

Tennis, il ranking ATP degli italiani dopo Indian Wells: Sinner vede la top-10, Musetti precede Berrettini OA Sport

Sarà una semifinale cinque stelle extralusso quella sul cemento californiano, visto il livello di tennis espresso fin qui dai due protagonisti. Sinner è reduce dal successo in tre set sullo ...La conferma è arrivata direttore del torneo, l'ex top 10 Usa James Blake: "Abbiamo tentato di far sì che Djokovic fosse ammesso attraverso un'esenzione, ma non è accaduto". Dopo Indian Wells salta anc ...