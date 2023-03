Televoto falsato al GFVip, scoppia la bufera: nessuno crede più al programma (Di domenica 19 marzo 2023) La sera del 16 marzo 2023, Micol ha vinto il confronto con Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon per diventare la seconda finalista del Grande Fratello Vip 7. Tuttavia, poco dopo la puntata, sono emerse accuse di Televoto truccato, con alcune persone che hanno notato stranezze sull’esito. Infatti, molti fan del programma hanno espresso la loro insoddisfazione riguardo a questa scelta L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 19 marzo 2023) La sera del 16 marzo 2023, Micol ha vinto il confronto con Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon per diventare la seconda finalista del Grande Fratello Vip 7. Tuttavia, poco dopo la puntata, sono emerse accuse ditruccato, con alcune persone che hanno notato stranezze sull’esito. Infatti, molti fan delhanno espresso la loro insoddisfazione riguardo a questa scelta L'articolo proviene da KontroKultura.

