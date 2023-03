“Telecomando io”, cosa vale davvero la pena vedere in tv stasera (Di domenica 19 marzo 2023) News tv. “Telecomando io!”, ecco cosa vale davvero la pena vedere in tv stasera domenica 19 marzo 2023. Siamo di nuovo pronti a darvi delle dritte per farvi trascorrere qualche ora piacevole davanti al televisore. Da soli, con amici, con il partner o in famiglia? Non importa, ce n’è per tutti i gusti. Tra film, talk, serie tv, trasmissioni di intrattenimento il palinsesto di oggi si presenta bello ricco. Abbiamo tre alternative molto interessanti… leggi anche: “Call my agent: Italia”, trama, cast, dove vederla: tutto sulla serie tv Il primo suggerimento che vogliamo darvi? Sintonizzarvi su Rai 1, soprattutto se siete degli amanti delle fiction ben fatte. Questa sera, domenica 19 marzo 2023, a partire dalle 21.25, andrà in onda infatti la quinta puntata ... Leggi su tvzap (Di domenica 19 marzo 2023) News tv. “io!”, eccolain tvdomenica 19 marzo 2023. Siamo di nuovo pronti a darvi delle dritte per farvi trascorrere qualche ora piacevole davanti al televisore. Da soli, con amici, con il partner o in famiglia? Non importa, ce n’è per tutti i gusti. Tra film, talk, serie tv, trasmissioni di intrattenimento il palinsesto di oggi si presenta bello ricco. Abbiamo tre alternative molto interessanti… leggi anche: “Call my agent: Italia”, trama, cast, dove vederla: tutto sulla serie tv Il primo suggerimento che vogliamo darvi? Sintonizzarvi su Rai 1, soprattutto se siete degli amanti delle fiction ben fatte. Questa sera, domenica 19 marzo 2023, a partire dalle 21.25, andrà in onda infatti la quinta puntata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Roby28031957 : @berlusconi perché? Cos'è diventata Ediaset? @EndemolShineIT produzione di cosa? @GrandeFratello come vi abbiamo sp… - FilippoLicari4 : @Gioia_8 tra l'altro anche sui massmedia si trovano info accurate su cosa sta accadendo magari non tutte tutte ma c… - tuttochiaro_ : Auguri di morte. Reality non cartoni animati, la gente che decide di guardare sa cosa sta guardando e non credo che… - Interce78144140 : La mia consorte mi ha detto la stessa cosa. Meglio cominciare a dormire con il telecomando. - Calmo_PorcoDio : @bell444brunette Hai presente quando devi prendere qualcosa da una mensola ma hai il telefono in mano e il telecoma… -