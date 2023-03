Teatro, Gino Rivieccio in scena con “Rimettetevi comodi” (Di domenica 19 marzo 2023) “Stasera un’occasione troppo bella…su venite alla ribalta c’è un sipario che per voi risale su!” tra le parole della chiosa musicale intonata da Gino Rivieccio per il suo esordio con “Rimettetevi comodi”, in questi giorni sul palcoscenico del Teatro Augusteo di Napoli. Un finale melodico nel ricordo delle stelle del varietà italiano che piacevolmente commuove dopo tante strepitose risate. E che suggella il successo dell’attesa prima in prossimità dei 45 anni di carriera dell’artista partenopeo in scena con la sua voglia di raccontarsi e raccontare l’Italia a modo suo ed allietare il pubblico accorso numeroso ad applaudirlo. Senza tralasciare la sua impeccabile satira di costume e i personaggi del repertorio come la mitica figura del parcheggiatore abusivo, Rivieccio ... Leggi su ildenaro (Di domenica 19 marzo 2023) “Stasera un’occasione troppo bella…su venite alla ribalta c’è un sipario che per voi risale su!” tra le parole della chiosa musicale intonata daper il suo esordio con “”, in questi giorni sul palcoscenico delAugusteo di Napoli. Un finale melodico nel ricordo delle stelle del varietà italiano che piacevolmente commuove dopo tante strepitose risate. E che suggella il successo dell’attesa prima in prossimità dei 45 anni di carriera dell’artista partenopeo incon la sua voglia di raccontarsi e raccontare l’Italia a modo suo ed allietare il pubblico accorso numeroso ad applaudirlo. Senza tralasciare la sua impeccabile satira di costume e i personaggi del repertorio come la mitica figura del parcheggiatore abusivo,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TeatroAugusteo : Ci siamo 'rimessi comodi' all'Augusteo e ci siamo divertiti ed emozionati tanto! '...un po' di emozione in più' gra… - CRALTLC : Teatro Augusteo PROMO RISERVATA AI SOCI CRAL TLC Rimettetevi Comodi »con Gino Rivieccio. Venerdì 17 marzo ore 21 al… - CulturaSpettac3 : Gino Rivieccio in 'Rimettetevi comodi', dal 17 al 26 marzo 2023 al Teatro Augusteo di Napoli -… - ViviCampania : Rimettetevi comodi, Gino Rivieccio torna al teatro Augusteo - - ilperiodo : TEATRO AUGUSTEO | GINO RIVIECCIO in scena. RIMETTETEVI COMODI dal 17 al 26 marzo 2023 -