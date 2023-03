(Di domenica 19 marzo 2023) Igliha commentato su Dazn la partita tra Roma e, aggiungendo il chiaro e precisostagionale dei biancocelesti. STAGIONE – Igliha commentato in questo modo su Dazn la stagione della: «Mi rendose lava in, siamo usciti da tre competizioni in una maniera ingiusta. L’principale della stagione è lotper laLeague, vedendo i risultati di ieri sera sarebbe una grande stagione in caso di quarto posto. La Juventus è la seconda in classifica, dovremmo vedere da qui alla fine. Oggi dobbiamo vincere anche in chiave scontri diretti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Tare: «Soddisfatto se la Lazio arriva quarta. Obiettivo Champions» - internewsit : Tare: «Soddisfatto se la Lazio arriva quarta. Obiettivo Champions» - - GargamellaOut : RT @Solo_La_Lazio: ?? #Lotito contento dai due dirigenti ?? Possibili promozioni nel quadro societario ?? E #Tare… - Solo_La_Lazio : ?? #Lotito contento dai due dirigenti ?? Possibili promozioni nel quadro societario ?? E #Tare… -

...Lazio non avrebbe potuto farcela per mancanza di alternative in panchina (frecciata al ds). ... 'Non è, deve crescere di condizione. Non ci si può allenare molto in questo periodo e ha ...Sarri non sarebbedel mercato e il rapporto con il Dsnon sarebbe idilliaco come riporta 'Il Messaggero'. Il patron Lotito starebbe cercando di far da piacere con l'intento di ...Il club biancoceleste, secondo La Gazzetta dello Sport, il fantasista spagnolo sarebbee lusingato dell'offerta già messa sul campo dal direttore sportivo Igli, ma vorrebbe prendersi ...

Tare: «Soddisfatto se la Lazio arriva quarta. Obiettivo Champions» Inter-News.it

La Lazio sembrerebbe essere già attiva sul fronte calciomercato con il ds Tare pronto a calare l'asso: il suo nome è Ferran Jutglà ...Il quotidiano 'Il Messaggero' oggi in edicola fa il punto sull'organigramma della Lazio in vista della prossima stagione. Claudio Lotito,.