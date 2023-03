Tare: «In una società i ruoli devono essere chiari e tutti devono remare dalla stessa parte» (Di domenica 19 marzo 2023) Poco prima del derby contro la Roma, il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. “Sono state dette cose non vere dopo la partita di Conference. In una società i ruoli devono essere chiari e tutti devono lavorare per lo stesso progetto. Queste cose fanno male a tutti, sia alle persone che lavorano che ai tifosi. E’ fondamentale andare tutti per la stessa strada. Sono soddisfatto se la Lazio centra la Champions. Siamo usciti da tre competizioni in modo non giusto, dall’inizio lottiamo per l’obiettivo Champions e vedendo anche i risultati delle altre per me sarebbe una grande stagione se la Lazio centra il quarto ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 marzo 2023) Poco prima del derby contro la Roma, il direttore sportivo della Lazio, Igli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. “Sono state dette cose non vere dopo la partita di Conference. In unalavorare per lo stesso progetto. Queste cose fanno male a, sia alle persone che lavorano che ai tifosi. E’ fondamentale andareper lastrada. Sono soddisfatto se la Lazio centra la Champions. Siamo usciti da tre competizioni in modo non giusto, dall’inizio lottiamo per l’obiettivo Champions e vedendo anche i risultati delle altre per me sarebbe una grande stagione se la Lazio centra il quarto ...

