Taranto: falò abusivo per San Giuseppe, esplosione. Diciotto feriti, coinvolti bambini. Neonato in gravi condizioni In serata (Di domenica 19 marzo 2023) Il falò è stato prepararto mettendo legna ed altri materiali a mo’ di piramide. È stato acceso ma è esploso. Taranto, via Deledda, quartiere Tamburi. Diciotto feriti, fonte soccorritori. Tra i feriti è ritenuto in gravi condizioni un Neonato che era in carrozzina, da stabilire se fortuitamente in zona perché magari a passeggio o se portato a vedere il falò di San Giuseppe. falò abusivo. L'articolo Taranto: falò abusivo per San Giuseppe, esplosione. Diciotto feriti, coinvolti bambini. ... Leggi su noinotizie (Di domenica 19 marzo 2023) Ilè stato prepararto mettendo legna ed altri materiali a mo’ di piramide. È stato acceso ma è esploso., via Deledda, quartiere Tamburi., fonte soccorritori. Tra iè ritenuto inunche era in carrozzina, da stabilire se fortuitamente in zona perché magari a passeggio o se portato a vedere ildi San. L'articoloper San. ...

