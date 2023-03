Taranto: falò abusivo per San Giuseppe, esplosione. Diciotto feriti, coinvolti bambini In serata (Di domenica 19 marzo 2023) Il falò è stato prepararto mettendo legna ed altri materiali a mo’ di piramide. È stato acceso ma è esploso. Taranto, via Deledda, quartiere Tamburi. L'articolo Taranto: falò abusivo per San Giuseppe, esplosione. Diciotto feriti, coinvolti bambini <small class="subtitle">In serata</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 19 marzo 2023) Ilè stato prepararto mettendo legna ed altri materiali a mo’ di piramide. È stato acceso ma è esploso., via Deledda, quartiere Tamburi. L'articoloper San In proviene da Noi Notizie..

