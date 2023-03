Taranto | esplosione a falò abusivo per San Giuseppe | anche bambini tra i feriti

(Di domenica 19 marzo 2023) commenta Auna fortesi è verificata durante l'accensione di unorganizzato abusivamente per strada in occasione del giorno di San. E' successo nel quartiere Tamburi, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ???? ULTIM'ORA - Gravissimo incidente a Taranto durante i festeggiamenti per San Giuseppe. Ci sono diversi feriti, tr… - FrancoScarsell2 : A Taranto una forte esplosione si è verificata durante l'accensione di un falò organizzato abusivamente per strada… - infoitinterno : Taranto, esplosione durante i festeggiamenti di San Giuseppe - infoitinterno : Esplosione al falò di San Giuseppe: feriti nel rione Tamburi di Taranto (Video) - infoitinterno : Esplosione a Taranto durante un falò di San Giuseppe al quartiere Tamburi -

L'incidente nel quartiere Tamburi di. Tra i feriti anche bambini, in particolare a una bimba sono stati messi alcuni punti di sutura per le ferite riportate dopo l'. A causarla ...Una catasta di legno è saltata in aria durante un falò per i festeggiamenti di San Giuseppe a, travolgendo le persone attorno. Secondo quanto riportato da Repubblica, l'alla periferia del quartiere Tamburi avrebbe provocato diversi feriti. Stando alle prime informazioni, ...Unspaventosa quella del falò abusivo organizzato in strada nel quartiere Tamburi ain occasione del giorno di San Giuseppe. Diverse persone, tra cui alcuni minorenni , sono rimasti ...

Esplosione a Taranto durante un falò di San Giuseppe al quartiere Tamburi: diversi feriti Virgilio Notizie

22.30 Esplode falò a Taranto,bimbi tra feriti Forte esplosione durante l'accensione di un falò organizzato abusivamente per strada nel giorno di San Giuseppe al quartiere Tamburi di Taranto. Diverse ...Un secondo video che circola on line sull'esplosione del rogo, i pezzi di legno sono scagliati a decine di metri ...