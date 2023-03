Taranto | esplode una catasta di legno durante festeggiamenti di San Giuseppe | diversi feriti | anche bambini

(Di domenica 19 marzo 2023) Una esplosione ha devastato iper San. Alla periferia del quartiere Tamburi, sotto le imponenti costruzioni dell’ex Ilva che coprono i parchi minerali, unadisistemata abusivamente dai alcuni residenti è letteralmente esplosa non appena qualcuno provato ad accendere il fuoco. Immagini devastanti e che hanno fatto immediatamente il giro del web. Si parla di, tra i quali ci sonodei. Sul posto sono intervenuti prontamente le forze dell’ordine e le ambulanze del 118 Nei giorni scorsi la polizia locale diinsieme alla azienda municipalizzata per l’igiene urbana erano intervenute in diverse parti della città smantellando una serie di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaGazzettaWeb : Taranto, esplode una catasta di legna per il falò di San Giuseppe: diversi feriti, anche bambini - BlunoteWeb : Taranto: Esplode falò al rione Tamburi, quattro feriti (video) -

...una bomba carta e danneggia il cancello di un'abitazione Cronaca Ricerca per: Home ...Luca Lazzaro Presidente Confagricoltura Puglia Pietro De Padova Presidente Provinciale CIA Brindisi......di illuminazione nel tratto tra Bari - Mola Attualità 23 Feb 2023 Gli Ultimi Articoli, ... valorizzazione dell'imprenditoria femminile e del made in Italy Attualità 13 Mar 2023 Salento,...... De Giorgi, la Gioiellasi aggiudica il drammatico scontro diretto per la permanenza in Superlega battendo Siena dopo una maratona. Il Palamazzolacon un boato all'errore al servizio ...

Taranto, esplode una catasta di legna per il falò di San Giuseppe: diversi feriti, anche bambini La Gazzetta del Mezzogiorno

Una esplosione ha devastato i festeggiamenti per San Giuseppe a Taranto. Alla periferia del quartiere Tamburi, sotto le imponenti costruzioni dell’ex Ilva che coprono i parchi minerali, una catasta di ...