Taranto, esplode il falò al rione Tamburi: paura tra i presenti, quattro i feriti (Di domenica 19 marzo 2023) Taranto esplosione durante il falò nel quartiere Tamburi, lanciato l'allarme da parte dei presenti e 4 sono rimasti feriti TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 19 marzo 2023)esplosione durante ilnel quartiere, lanciato l'allarme da parte deie 4 sono rimastiTAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alessan04138070 : RT @petergomezblog: Taranto, esplode una catasta di legno durante festeggiamenti di San Giuseppe: diversi feriti, anche bambini – Video htt… - matildesjt : RT @ultimoranet: #Taranto, esplode un falò abusivo per San Giuseppe, diciotto feriti, tra cui un neonato in gravi condizioni. ?? @ultimoran… - Dome689 : RT @ultimoranet: #Taranto, esplode un falò abusivo per San Giuseppe, diciotto feriti, tra cui un neonato in gravi condizioni. ?? @ultimoran… - ultimoranet : #Taranto, esplode un falò abusivo per San Giuseppe, diciotto feriti, tra cui un neonato in gravi condizioni. ?? @ultimoranet - infoitinterno : Notizia Flash – Esplode il falò di San Giuseppe a Taranto -