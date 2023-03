Taranto | esplode falò abusivo organizzato per San Giuseppe Diversi feriti tra cui anche bambini – Il video

(Di domenica 19 marzo 2023) Un esplosione spaventosa quella delin strada nel quartiere Tamburi ain occasione del giorno di San. Diverse persone, tra cui alcuni minorenni, sono rimasti: in tre sono stati trasportati con ambulanza all’ospedale Santissima Annunziata, una in codice rosso e due in codice giallo. Tra queste, secondo fonti dell’Asl,una bambina che ha ricevuto una medicazione con alcuni punti di sutura. Secondo le prime ricostruzioni la causa dell’esplosione sarebbe stata una tanica di benzina lasciata troppo vicino alle fiamme.Almeno altre cinque persone oltre alla bambina si sono presentate successivamente in ospedale per farsi medicare. Al Pronto soccorso si sono registrati momenti di tensioneper la ...

