Taranto, colluttazione tra i vigili e un corriere – La senatrice Cucchi al sindaco: ‘Denunciate i passanti per non farli testimoniare. È democrazia?’ (Di domenica 19 marzo 2023) Dopo l’articolo di ieri del Fatto Quotidiano, riceviamo e pubblichiamo la lettera della senatrice Ilaria Cucchi sui fatti avvenuti a Taranto il 14 marzo scorso. Il Fatto ha dedicato un articolo al video che riprende la colluttazione tra due vigili e un corriere, messo a terra dopo aver preso una multa per divieto di sosta. Al nostro quotidiano poi l’assessore alla polizia locale di Taranto Cosimo Ciraci ha detto: “Gli agenti temevano che l’uomo, peraltro già con il furgone in moto, avrebbe fatto retromarcia per fuggire prendendo la strada contromano coi pericoli per i passanti che ne potevano derivare. Così i vigili sono stati costretti a farlo uscire dal furgone. (…) Hanno deciso di metterlo in stato di fermo, e hanno fatto bene”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Dopo l’articolo di ieri del Fatto Quotidiano, riceviamo e pubblichiamo la lettera dellaIlariasui fatti avvenuti ail 14 marzo scorso. Il Fatto ha dedicato un articolo al video che riprende latra duee un, messo a terra dopo aver preso una multa per divieto di sosta. Al nostro quotidiano poi l’assessore alla polizia locale diCosimo Ciraci ha detto: “Gli agenti temevano che l’uomo, peraltro già con il furgone in moto, avrebbe fatto retromarcia per fuggire prendendo la strada contromano coi pericoli per iche ne potevano derivare. Così isono stati costretti a farlo uscire dal furgone. (…) Hanno deciso di metterlo in stato di fermo, e hanno fatto bene”. ...

