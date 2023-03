«Tacchi alti | almeno 7 cm» | la polemica sul dress code richiesto alle donne per un evento a Padova

(Di domenica 19 marzo 2023) Una donna discinta, coperta solo da un lenzuolo che mantiene sul petto, sorseggia un calice di vino. L’ammiccante locandina, condivisa su Facebook, è stata usata per annunciare la sesta edizione di Bollicine in villa, festa con degustazione di vini francesi, prevista per l’1 e 2 aprile a Villa Farsetti a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia. Un invito che nelle ultime ore ha sollevato non poche polemiche, e non tanto per la flebile correlazione tra la ricorrenza enogastronomica e una modella seminuda, quanto per ildagli organizzatori dell’. Abiti eleganti per lui,di7 cm per lei: questa la divisa con la quale è statoagli avventori di presentarsi alla cena di gala dopo la degustazione, in un ristorante di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Una serata con cena e degustazione di vini, dress code elegante e per le donne tacchi alti, minimo 7 centimetri. E'… - RobertaTodini : @ariannaparmegi1 @sonoilae Aveva anche i tacchi più alti - OumuamuaO : RT @Agenzia_Ansa: Una serata con cena e degustazione di vini, dress code elegante e per le donne tacchi alti, minimo 7 centimetri. E' polem… - Papryka5 : RT @wonderful_g: “I tacchi alti cominciavano a stancarla; e poi faceva caldo, e non c’era più niente da vedere”. ??#CarloCassola, La ragazz… - jornalistavitor : RT @Agenzia_Ansa: Una serata con cena e degustazione di vini, dress code elegante e per le donne tacchi alti, minimo 7 centimetri. E' polem… -

