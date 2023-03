Tabellone Conference League: la strada per Praga (Di domenica 19 marzo 2023) Venerdì 17, a Nyon, si è tenuto il classico appuntamento post ottavi delle coppe. Non solo Champions ed Europa League. È stato sorteggiato anche il Tabellone finale della Conference League. Il turno di andata vedrà impegnate tutte quante le squadre il 13 aprile. Mentre il ritorno si terrà la settimana successiva. A rappresentare l’Italia è rimasta solo la Fiorentina, dopo la brutta eliminazione della Lazio per mano dell’ AZ Alkmaar. I viola, considerati tra i favoriti per la vittoria finale, dall’urna hanno pescato i polacchi del Lech Poznan. Il sorteggio fa ben sperare. Anche se, l’unica partita vinta dai polacchi contro un’italiana è stata proprio contro la Fiorentina nel girone di Europa League 2015/2016. La Fiorentina ha la possibilità di rendere italiana questa coppa. Dopo il sorteggio del ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 19 marzo 2023) Venerdì 17, a Nyon, si è tenuto il classico appuntamento post ottavi delle coppe. Non solo Champions ed Europa. È stato sorteggiato anche ilfinale della. Il turno di andata vedrà impegnate tutte quante le squadre il 13 aprile. Mentre il ritorno si terrà la settimana successiva. A rappresentare l’Italia è rimasta solo la Fiorentina, dopo la brutta eliminazione della Lazio per mano dell’ AZ Alkmaar. I viola, considerati tra i favoriti per la vittoria finale, dall’urna hanno pescato i polacchi del Lech Poznan. Il sorteggio fa ben sperare. Anche se, l’unica partita vinta dai polacchi contro un’italiana è stata proprio contro la Fiorentina nel girone di Europa2015/2016. La Fiorentina ha la possibilità di rendere italiana questa coppa. Dopo il sorteggio del ...

