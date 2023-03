Svolta Credit Suisse, in porto la maxi fusione con Ubs (Di domenica 19 marzo 2023) Fumata bianca per il salvataggio di Credit Suisse da parte di Ubs. Al termine di un weekend all'insegna di negoziati serrati per trovare una soluzione prima della riapertura dei mercati, ed evitare così il rischio di un effetto contagio, la maxi fusione è andata in porto. Nello specifico, l'operazione tra le due banche svizzere prevede che Ubs acquisti Credit Suisse per 3 miliardi di franchi svizzeri (gli azionisti di Credit Suisse riceveranno 1 azione Ubs ogni 22,48 azioni Credit Suisse detenute, pari a 0,76 franchi/azione) e, secondo quanto riferito nel comunicato di Credit Suisse che annuncia la fusione, "dovrebbe essere completata entro la fine del ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 marzo 2023) Fumata bianca per il salvataggio dida parte di Ubs. Al termine di un weekend all'insegna di negoziati serrati per trovare una soluzione prima della riapertura dei mercati, ed evitare così il rischio di un effetto contagio, laè andata in. Nello specifico, l'operazione tra le due banche svizzere prevede che Ubs acquistiper 3 miliardi di franchi svizzeri (gli azionisti diriceveranno 1 azione Ubs ogni 22,48 azionidetenute, pari a 0,76 franchi/azione) e, secondo quanto riferito nel comunicato diche annuncia la, "dovrebbe essere completata entro la fine del ...

