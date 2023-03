Superlega: Trento e Modena che fatica, Verona affonda Civitanova (Di domenica 19 marzo 2023) Vittoria in trasferta per Verona gara - 1 dei quarti di playoff. La WithU batte Civitanova e si porta in vantaggio nella serie. Squadre di nuovo in campo mercoledì per gara - 2. Alessandro Michieletto. Leggi su gazzetta (Di domenica 19 marzo 2023) Vittoria in trasferta pergara - 1 dei quarti di playoff. La WithU battee si porta in vantaggio nella serie. Squadre di nuovo in campo mercoledì per gara - 2. Alessandro Michieletto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... syou12831475 : RT @pilloledivolley: Playoff quarti gara 1 risultati: domenica scoppiettante sui campi di Superlega. Verona passa in tre set in casa della… - VcWally : Modena che vince dopo aver iniziato il tb sotto 4-0: che carattere Modena ma che suicidio Piacenza. Mi dispiace per… - assurdopensare_ : Verona lo choc della giornata, Trento si fa rimontare dal 2-0 e vince, Modena vince 3-2 contro Piacenza THATS SUPERLEGA ?? - pilloledivolley : Playoff quarti gara 1 risultati: domenica scoppiettante sui campi di Superlega. Verona passa in tre set in casa del… - sportface2016 : #Volley, Playoff #Superlega 2022/2023: #Trento si prende gara-1 dei quarti, #Monza ko al tie-break -