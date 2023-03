(Di domenica 19 marzo 2023) A oltre cinquant’anni dalla scomparsa dila sua figura si viene sempre più delineando in maniera definita, soprattutto in funzione dei testi postumi che, di volta in volta, first appeared on il manifesto.

Ora, per placare idei tifosi, il patron Gino Pozzo (proprietario anche dell'Udinese) ha ... 'Believe' (credici), immortaledi Elton John, non resta che cantare ai tifosi ...... "Mi dispiace per quello che è". Deve essergli sembrato un gran gesto. Non viene recepito ... L'aula è sorda e grigia: applausi esi alternano per quote predefinite. Si passa a Palazzo ......alla vittoria in campionato dopo un deludente pareggio contro la Sampdoria che aveva fatto emerge diversi; la vittoria contro i friulani ha fatto registrare il quattordicesimo...

Successo e mugugni, le lettere editoriali di Dino Buzzati Il Manifesto

Gli editori sollecitarono a più riprese lo scrittore per pubblicare un romanzo che, in qualche modo, confermasse il successo ottenuto con il Deserto ... come documentato dalla lettera «di mugugno» ...