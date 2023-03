Su quel viadotto Pupo-choc | Mara Venier sconvolta | a un passo dal suicidio

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 marzo 2023) Una vita a spingere sull'acceleratore, tra alti e bassi, gioia e disperazione,la di. E il cantante si racconta senza sconti a, nel corso della puntata di Domenica In in onda su Rai 1 oggi, domenica 19 marzo. Enzo Ghinazzi, come sempre, non si nasconde. E racconta: "Non pensavo di arrivare vivo a questa età. Avevo fatto progetti diversi, quindi la gestione della mia carriera e delle mie risorse economiche era fatta in virtù di una aspettativa di vita fino a 53-54 anni". E invece... Dunque ricorda la durissima dipendenza dal gioco d'azzardo, che lo ha tormentato per decenni: "Ebbene, io sono l'esempio che si può uscire datunnel con fatica, con dolore, con tanto aiuto da parte delle persone che ti vogliono bene e ti stimano", afferma a una commossa...