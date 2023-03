Stramilano 2023: risultati e classifica. Cosmas Boi e Gladys Cherop vincono, Giovanna Epis sesta (Di domenica 19 marzo 2023) Tra un paio di settimane (domenica 2 aprile) andrà in scena la Maratona di Milano 2023, una delle 42,195 km più importanti del calendario italiano insieme a quella di Roma disputata nella giornata odierna. A scaldare il cammino di avvicinamento all’evento nel capoluogo meneghino è stata la 50ma edizione della Stramilano, tradizionale appuntamento competitivo sulla mezza distanza che si è snodato lungo le strade della metropoli lombarda. Il podio della gara maschile è stato tutto keniano, con il successo del keniano Cosmas Mwangi Boi (59:40) davanti ai connazionali Isaac Kipkemboi Too (1h01:05) e Bernard Musau Wambua (1h04:57). Il migliore italiano è stato Salvatore Gambino, ottimo quarto in 1:01.09 davanti a Pasquale Selvarolo (1h02:54). Nella gara femminile, invece, la keniana Gladys Cherop Longari ha ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Tra un paio di settimane (domenica 2 aprile) andrà in scena la Maratona di Milano, una delle 42,195 km più importanti del calendario italiano insieme a quella di Roma disputata nella giornata odierna. A scaldare il cammino di avvicinamento all’evento nel capoluogo meneghino è stata la 50ma edizione della, tradizionale appuntamento competitivo sulla mezza distanza che si è snodato lungo le strade della metropoli lombarda. Il podio della gara maschile è stato tutto keniano, con il successo del kenianoMwangi Boi (59:40) davanti ai connazionali Isaac Kipkemboi Too (1h01:05) e Bernard Musau Wambua (1h04:57). Il migliore italiano è stato Salvatore Gambino, ottimo quarto in 1:01.09 davanti a Pasquale Selvarolo (1h02:54). Nella gara femminile, invece, la kenianaLongari ha ...

