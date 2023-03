Stramaccioni: «Inter-Juventus, non come le altre. Vale doppio!» (Di domenica 19 marzo 2023) Manca sempre meno per l’inizio della partita tra Inter e Juventus e Andrea Stramaccioni, ex mister nerazzurro, ha parlato così del big match in diretta a Dazn. DERBY D’ITALIA ? Andrea Stramaccioni ha parlato così a Dazn nel pre-partita di Inter-Juventus (vedi articolo): «Non è una partita come le altre. Inter-Juventus è una partita famosa in tutto il mondo. Il tempo ora si ferma. L’Inter viene da una grandissima gioia in Champions League con i quarti di finale conquistati e ora vincere questa partita può cambiare l’inerzia della stagione. Una partita così Vale doppio. Queste sono partite che si preparano da sole, i giocatori sono al massimo e non aspettano altro se non il fischio ... Leggi su inter-news (Di domenica 19 marzo 2023) Manca sempre meno per l’inizio della partita trae Andrea, ex mister nerazzurro, ha parlato così del big match in diretta a Dazn. DERBY D’ITALIA ? Andreaha parlato così a Dazn nel pre-partita di(vedi articolo): «Non è una partitaleè una partita famosa in tutto il mondo. Il tempo ora si ferma. L’viene da una grandissima gioia in Champions League con i quarti di finale conquistati e ora vincere questa partita può cambiare l’inerzia della stagione. Una partita cosìdoppio. Queste sono partite che si preparano da sole, i giocatori sono al massimo e non aspettano altro se non il fischio ...

