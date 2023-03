Stone Cold Steve Austin | “Ecco perché sono tornato sul ring a WrestleMania 38”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 19 marzo 2023) Lo scorso anno, a38, oltre al ritorno di Cody Rhodes il pubblico ha potuto assistere al ritorno suldi, uno dei wrestler più iconici di tutti i tempi. Il texano era ormai ritirato da19, quando a Seattle fu sconfitto da The Rock e fu costretto al ritiro per via dei reiterati problemi al collo.ha finalmente trovato il tempo per rivelare le ragioni dietro a questo ritorno sul quadrato tanto atteso quanto assolutamente inaspettato. Le parole diParlando a Casual Conversations with The Classic, il Rattlesnake ha rivelato le ragioni dietro alla sua uscita dal ritiro dello scorso anno:“Ho ricevuto una chiamata dalla WWE. Mi hanno chiesto se volessi ...