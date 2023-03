Stipendi bassi, cosa vuole fare Giorgia Meloni: si scatena il dibattito (Di domenica 19 marzo 2023) Il dibattito sul salario minimo in Italia ormai è aperto ed estremamente acceso e il Presidente Meloni ha in mente una strategia chiara (che non è quella europea). Eletta da pochissimo nuova segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein si è posta immediatamente come interlocutore privilegiato del Governo sul necessario incremento dei salari per far fronte dall’inflazione. Giorgia Meloni non crede nel salario minimo – ilovetrading.itNel corso di uno dei suoi primi question time, infatti, la Schlein ha apertamente chiesto al Presidente Meloni di varare una legge che introduca finalmente il salario minimo anche in Italia e che, contestualmente, assicuri un congedo parentale di 3 mesi ad entrambi i genitori. La richiesta della Schlein è perfettamente in linea con le direttive europee in materia di ... Leggi su ilovetrading (Di domenica 19 marzo 2023) Ilsul salario minimo in Italia ormai è aperto ed estremamente acceso e il Presidenteha in mente una strategia chiara (che non è quella europea). Eletta da pochissimo nuova segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein si è posta immediatamente come interlocutore privilegiato del Governo sul necessario incremento dei salari per far fronte dall’inflazione.non crede nel salario minimo – ilovetrading.itNel corso di uno dei suoi primi question time, infatti, la Schlein ha apertamente chiesto al Presidentedi varare una legge che introduca finalmente il salario minimo anche in Italia e che, contestualmente, assicuri un congedo parentale di 3 mesi ad entrambi i genitori. La richiesta della Schlein è perfettamente in linea con le direttive europee in materia di ...

