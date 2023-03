Steven Seagal: "I media statunitensi mentono su Putin e sulla guerra in Ucraina" (Di domenica 19 marzo 2023) Steven Seagal ha attaccato i media e il governo degli Stati Uniti, affermando che i vertici stanno cercando di manipolare la popolazione americana ai danni della Russia. Steven Seagal ha accusato il governo degli Stati Uniti di aver speso "miliardi di dollari in disinformazione e bugie" corrompendo i media statunitensi al fine di cercare di screditare, demoralizzare e distruggere la Russia. L'attore ha rilasciato una serie di dichiarazioni scottanti durante un evento organizzato dal Movimento internazionale dei russi a Mosca, secondo quanto riferito da The Independent. Dopo aver recentemente ricevuto l'onorificenza all'ordine dell'amicizia, durante questo recentissimo evento Seagal ha affermato: "Più della metà delle persone in America amano ... Leggi su movieplayer (Di domenica 19 marzo 2023)ha attaccato ie il governo degli Stati Uniti, affermando che i vertici stanno cercando di manipolare la popolazione americana ai danni della Russia.ha accusato il governo degli Stati Uniti di aver speso "miliardi di dollari in disinformazione e bugie" corrompendo ial fine di cercare di screditare, demoralizzare e distruggere la Russia. L'attore ha rilasciato una serie di dichiarazioni scottanti durante un evento organizzato dal Movimento internazionale dei russi a Mosca, secondo quanto riferito da The Independent. Dopo aver recentemente ricevuto l'onorificenza all'ordine dell'amicizia, durante questo recentissimo eventoha affermato: "Più della metà delle persone in America amano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Orionazzo : @gas_lerner Amen (questo sembra Steven Seagal però) - blunoneuncolore : RT @partigggiano: Ci sono Steven Seagal, un nipote di De Gaulle e una principessa siciliana. No, non è l’incipit di una barzelletta: sono t… - lucaferri461986 : Nel film di Steven Seagal 'fire down below' il cattivo a volte perde quando c'è qualcuno che da giustizia!! - Zamberlett : RT @nino_ippolito: La principessa Vittoria Alliata di Villafranca alla corte di Putin. Senza vegogna. - Grunf74 : Ecco...... Già non ne potevamo più...... Così è Ufficiale...... -