Stellantis entra nel mercato algerino con un maxi investimento

(Di domenica 19 marzo 2023)annuncia il lancio di sei modelli Fiat in Algeria e undi 200 milioni di euro nello stabilimento di Tafraoui (Orano), che dovrebbe essere completato in agosto. La fabbrica dovrebbe iniziare la produzione di Fiat 500 alla fine del 2023 e creare quasi 2.000 nuovi posti di lavoro locali entro il 2026. Secondo la casa automobilistica la fabbrica locale avrà una capacità produttiva annuale di 90.000 veicoli e la produrrà 4 diversi modelli Fiat. Nello specifico: Fiat 500 Hybrid; Fiat 500X; Doblo. A questi si aggiunge un nuovo modello “attualmente ancora nelle mani dei nostri progettisti”, dichiara l’a.d. Olivier Francois. L’iniziativa apre la strada al raggiungimento dell’obiettivo didi vendere un milione di veicoli nella regione entro il 2030. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Stellantis annuncia il lancio di sei modelli Fiat in Algeria e un investimento di 200 milioni di euro nello stabilimento di Tafraoui.