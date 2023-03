Statuto del contribuente | serve un accordo con il Terzo Polo La proposta di Cangini

(Di domenica 19 marzo 2023) Sarà un processo graduale e lungo che impegnerà l’intera legislatura. Lo ha detto Maurizio Leo, viceministro alle Finanze, e lo suggerisce il buonsenso. La riforma del fisco tratteggiata con decreto dal governo Meloni è una riforma “di sistema”, l’inizio di un nuovo corso nel rapporto tra lo Stato e il cittadinocome lo fu la riforma Vanoni nei primi anni Settanta. Il governo ha costruito la cornice, per i contenuti ha delegato il Parlamento. Soglie, procedure e coperture saranno il frutto di un lungo e complesso lavoro delle commissioni parlamentari competenti. Per la Politica e per il Parlamento sarà una grande occasione di riscatto e di concretezza; per lo Stato potrebbe essere una rara occasione di unità. Un terreno comune già c’è: diversi punti della delega fiscale varata dal governo Meloni recepiscono, infatti, parte della delega fiscale concordata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Simo07827689 : RT @tranellio: In Serbia, hanno pensato di ritirarsi dallo Statuto di Roma, sulla base del quale è stata istituita la CPI all'Aia. 1/2 - TutankhatonEdit : RT @vitalbaa: Il governo Meloni elimina i crimini contro l'umanità dal ddl (Cartabia) di adeguamento del codice penale allo Statuto di Roma… - Pietro_Pavan : @tudoscorre @Cardileo7 @SMaurizi Per Genocidio culturale intendo informalmente una sottocategoria del Genocidio lat… - caterina_manzi : RT @vitalbaa: Il governo Meloni elimina i crimini contro l'umanità dal ddl (Cartabia) di adeguamento del codice penale allo Statuto di Roma… - GrgSecchi : @vfeltri Vittorio informati prima di scrivere. Ecco chi può arrestare #Putin. Dal deposito del mandato di arresto i… -

... non da stati, secondo quanto disposto dallodi Roma1998 (entrato in vigore nel 2002 e modificato nel 2010). La giurisdizione della Corte si esercita nel caso di crimini compiuti sul ...Nell'incontro18 marzo il confronto non si è concluso, tuttavia è emersa come ipotesi di ... con uno, una Carta dei valori condivisi, un Regolamento che ne definisca le regole interne. Un ...... atteso che qualunque stato, anche se non ha ratificato lo, può comunque affermare la giurisdizione della Corte e richiamare i principidiritto internazionale consuetudinario. Il verdetto ...

Le Regioni a Statuto Speciale sono un modello per l’autonomia differenziata No, per l’Osservat... FIRSTonline

non soddisfa a pieno il necessario principio di trasparenza richiamato più volte nello Statuto. Non si è voluto espletare questo passaggio cruciale per il futuro del gestore con le procedure a ...contro la precarietà del lavoro, per un salario minimo legale che metta fine alle paghe da fame e per un nuovo Statuto delle lavoratrici e dei lavoratori per allargare le tutele ai troppi non ...