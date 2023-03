Stati Uniti, gemelli di 18 mesi muoiono annegati in piscina: la bisnonna con Alzheimer non aveva chiuso la porta (Di domenica 19 marzo 2023) Tragedia in Oklahoma City, negli Stati Uniti, dove due gemelli di 18 mesi, Loklyn e Loreli Callazzo, sono muoiono annegati in piscina nella villa di famiglia. I due fratelli, un maschietto e una femminuccia, sono Stati trovati privi di vita sott’acqua dalla madre 37enne Jenny Callazzo, nel pomeriggio di Giovedì 16 Marzo. Secondo una prima ricostruzione portata avanti ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 19 marzo 2023) Tragedia in Oklahoma City, negli, dove duedi 18, Loklyn e Loreli Callazzo, sonoinnella villa di famiglia. I due fratelli, un maschietto e una femminuccia, sonotrovati privi di vita sott’acqua dalla madre 37enne Jenny Callazzo, nel pomeriggio di Giovedì 16 Marzo. Secondo una prima ricostruzioneta avanti ... TAG24.

